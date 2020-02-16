寒流來了！氣象局預估這一波鋒面通過及寒流南下，會持續到周三清晨。北北基、桃竹及宜蘭地區為非常寒冷的橙色燈號，周一(17日)平地恐出現6度以下低溫；周一晚間到周二清晨是冷空氣影響最劇烈的時候，全台低溫跌破10度，苗栗以北地區低溫下探6度。

周一天依然冷颼颼！氣象局已針對全台17縣市發布低溫特報，其中北北基、桃竹及宜蘭等6縣市為非常寒冷的橙色燈號，明天平地恐出現6度以下低溫。新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局在臉書粉專上PO出一張氣溫走勢圖，表示這波寒流預計將影響到周三清晨。周三白天之後，溫度就會逐日回升，但是仍有早晚輻射冷卻效應，尤其是中南部日夜溫差會比較大，也要留意。

降雨方面，周日鋒面通過，各地都有降雨的機率，周一起水氣減少，未來一週大多為多雲到晴天氣，僅東半部及山區偶有短暫雨。

氣象局副局長鄭明典也以彭佳嶼的氣溫變化，說明這波寒流狀況，他表示鋒面過後氣溫驟降，這麼快速的降溫，用「寒潮爆發」來描述很貼切。他提醒這種快速降溫，常常會讓身體反應不及，比較容易生病。預估17日白天，新竹以北及宜蘭高溫不會超過12度。

這波寒流最冷時候落在17日深夜至18 日清晨，台南以北、宜蘭花蓮低溫僅7至11度，北部空曠地區更可能下探6度，高屏、台東低溫也為12至13度。19日輻射冷卻效應明顯，仍會偏冷，但白天之後就會逐漸回溫，一直到下周日，各地都是晴到多雲好天氣，僅宜花東有局部零星降雨。

(中時電子報)