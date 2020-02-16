美海軍第七艦隊發布通過台海照片 22:322020/02/16 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美艦「錢瑟勒斯維爾」號（USS Chancellorsville，CG 62）15日通過台灣海峽。美第七艦隊臉書 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美艦「錢瑟勒斯維爾」號（USS Chancellorsville，CG 62）15日通過台灣海峽，官兵在艦橋作業。美第七艦隊臉書 美艦「錢瑟勒斯維爾」號（USS Chancellorsville，CG 62）15日通過台灣海峽。美第七艦隊臉書 美軍第七艦隊臉書今天主動發布，15日出動提康德羅加級（Ticonderoga-class）巡洋艦「錢瑟勒斯維爾」號（USS Chancellorsville，CG 62）通過台灣海峽。臉書還發布4張通過台海時的照片。 「錢瑟勒斯維爾」號部署在日本神奈川縣橫須賀基地，這是今年以來，美國海軍艦艇2度穿越台海。在美艦通過後，我國防部亦發布新聞稿。 上周台海非常熱鬧，先是大陸軍機接連兩天繞台遠海長訓，隨後，美方派軍機分別飛台海與台灣東部，接著又派艦穿越台海。 (中時 ) #台海 #通過 #發布 #軍機 #臉書 也許您會感興趣 推薦閱讀 「運氣好說」惹議 趙少康臉書遭灌爆：令人失望！ 10:122020/02/12 政治 MWC／華為OPPO如期參與 臉書思科宣布退展 11:472020/02/12 科技 臉書罵一句「垃圾因仔」 法院判罰2萬元 13:562020/02/13 社會 卡神開庭前一晚先在臉書討拍 這句話讓網友暴怒 21:452020/02/14 生活 7年級里長 臉書治理大小事 04:102020/02/15 地方新聞 散布疫情謠言桃檢揪出2女惡作劇 04:102020/02/15 地方新聞 憂心疫情！繼MWC後 臉書宣布取消全球行銷峰會 09:022020/02/15 科技 黑貴賓大熊溜出家門 警發網成功找到主人 19:272020/02/15 社會 婦PO「大選中心替蔡英文作票」法官不罰 10:282020/02/16 社會 母攜2子女汽車旅館輕生 最後身影曝光 11:332020/02/16 社會 軍事熱門新聞 美海軍第七艦隊發布通過台海照片 - 軍事 快評》張捷因私菸案調職 蔡英文勝選解凍難樹軍威 - 軍事 影》葉門叛軍擊落沙國龍捲風戰機 - 軍事 直擊》美意外幫忙 葉門叛軍擊落沙國F-15 - 軍事 黑鷹受傷中將黃佑民 調任國防大學副校長 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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