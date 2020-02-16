美艦「錢瑟勒斯維爾」號（USS Chancellorsville，CG 62）15日通過台灣海峽，官兵在艦橋作業。美第七艦隊臉書

美艦「錢瑟勒斯維爾」號（USS Chancellorsville，CG 62）15日通過台灣海峽。美第七艦隊臉書

美軍第七艦隊臉書今天主動發布，15日出動提康德羅加級（Ticonderoga-class）巡洋艦「錢瑟勒斯維爾」號（USS Chancellorsville，CG 62）通過台灣海峽。臉書還發布4張通過台海時的照片。

「錢瑟勒斯維爾」號部署在日本神奈川縣橫須賀基地，這是今年以來，美國海軍艦艇2度穿越台海。在美艦通過後，我國防部亦發布新聞稿。

上周台海非常熱鬧，先是大陸軍機接連兩天繞台遠海長訓，隨後，美方派軍機分別飛台海與台灣東部，接著又派艦穿越台海。

(中時 )