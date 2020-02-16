前總統府侍衛長張捷中將因私菸案記過調職，本該今年退役，現因蔡總統在大選中獲得連任，這個月悄悄調整職務解凍。這項人事安排，軍方應該是且戰且走，有測風向意味，如果反彈不大，張捷有望再派軍職，若是阻力過大，待監院調查告一段落後，張捷軍旅生涯仍可能結束。

陸軍將領遭行政懲處調陸軍司令部委員後，能再翻身的案例不多，近年僅有3例，分別是洪仲丘案的沈威志少將、楊方漢少將，以及憲兵濫蒐案的趙代川少將。這3人之所以能翻身，還帶點運氣，按理委員當1年若不派職就要退役，但因當時監院已彈劾這3人，並移送公懲會，由於還未做出裁決，他們不能退役，成為求退都無門的流浪將軍。

在公懲會做出不彈劾3人決議後，沈方漢發布為陸軍化學兵處長、沈威志是陸軍計畫處長、趙代川則為陸軍政戰副主任。

張捷情況則不同，監察院還在調查總統專機私煙案，尚未結案，所有被調查的特勤人員都動彈不得，如果張捷不是當過侍衛長，恐怕軍方也未必敢在現在就讓他解凍，從陸軍調到國防部。

持平而論，張捷是優秀將領，當侍衛長期間相當盡責，幾乎24小時無休，即使返家也只數小時，還要事先備核。他請假不是以天論，而是以小時計，可謂殫精竭慮。

但在蔡總統出訪返台當天，卻發生特勤人員利用專機「超買」私菸案，蔡總統極度震怒，張捷因而請辭負起政治責任。蔡總統讓張捷與前國安局長彭勝竹離開是要樹威，不讓私菸案燒到選情。儘管張捷管不到蔡總統官邸的特勤人員，但要他負政治責任並沒錯，但在1月大選結束後，張捷就調職解凍，蔡總統對他高舉又輕放，對軍中治理並非好事。

(中時 )