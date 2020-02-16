新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續延燒，停靠在日本橫濱港的鑽石公主號郵輪，截至16日為止，全船累計達355人確診感染。人也在船上的台灣知名魔術師陳日昇，不斷透過直播、發文向外界更新船上的狀況，日前他再度PO文透露，船上檢測出的確診病例中，已出現「數十位無症狀患者」。

陳日昇16日在臉書直播表示，自己的身體狀況良好，並沒有出現症狀，日本政府也提供很多物資，請外界放心；目前船上確診總計355人，其中包括數十位無症狀患者，這讓他深感憂心，不過他也透露，日本政府提供2千支手機給船上乘客，搭載厚生勞動省官方LINE，作為醫療諮詢和聯繫，增加效率。

先前陳日昇曾PO文求救，希望政府能將20多位台灣人接回隔離，他也透露最新情況，「謝謝台灣政府提供包機選項，實際執行方式究竟如何？乘客19號真的能如期下船？很多步驟應該都還需要仔細商確，目前靜候佳音。」此外陳日昇表示，自己回台灣後會持續隔離14天，保護自己也保護他人。

陳日昇Facebook全文

我在鑽石公主號 / 隔離第14之11天 ( 會不會更久? )

1. 乘客&船員確診總計355人，包括出現數十位無症狀患者而且這還只是篩檢一千多人…

2. 日本政府提供兩千支iPhone 6S手機給乘客搭載厚生勞動省官方LINE ，作為醫療諮詢&聯繫，增加效率(下船手機應該要還吧? 不然也太佛心)

3. 船上380名美國人目前正由自衛隊派遣專車接往羽田機場預計兩班專機出發返回美國，大家終於動起來了

4. 感謝台灣政府提供包機選項實際執行方式究竟如何? 乘客19號真的能如期下船?很多步驟應該都還需要仔細商確，目前靜候佳音

5. 我個人回台灣肯定會持續隔離14天畢竟從疫情高風險區回去，保護自己也保護他人，有備無患

6. 目前物資都充足，船公司&日本政府都有提供很多物資

7. 感謝公主遊輪總公司，已經投入大量資金&人力進行防疫無論乘客或是內部員工都有得到妥善照顧! 讓大家都安心!

公視最近拍了《天橋上的魔術師》我是拍實境秀《遊輪上的魔術師》

剩下幾天了！加油加油！ 鑽石公主號加油

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(中時電子報)