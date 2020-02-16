新冠肺炎疫情讓許多台人仍滯留在湖北武漢，無法回台。不過卻有一名女網友在臉書社團自爆，半年前她因工作去武漢，封城後回不來，是靠關係才偷渡返台。貼文一出，大批網友馬上報警。海巡署則在臉書回應說，他們24小時都有雷達在監視海面，一發現可疑目標，就會展開圍捕，因此一看就知是幻想文。

一名自稱在武漢工作的洪姓女子在臉書社團貼文稱，她最近剛從武漢返台，是透過一名馮姓大哥協助，花15萬搭船偷渡，她還慶幸自己死裡逃生；她的說法不禁引網友質疑，高雄衛生局接獲通報後，也移請警方偵辦，經查證後發現，初步認為應是「假帳號」所發的「假消息」。

海巡署則對此回應說，偷渡來台灣散播病毒？故事真差，一看就知是幻想文，並指從大、小三通關閉後，大陸籍旅客已經無法經由船運方式經海路來台；而進入我國海域的大陸漁船也會被強制驅離，何況24小時都有雷達監視海面，別說偷渡，一旦發現可疑目標，就會展開海陸封鎖圍捕，請大家放心。

(中時電子報)