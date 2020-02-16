中視超夯周日偶像劇《想見你》16日播出最後一集完結篇，劇中重點小年夜那晚的「陳韻如命案」成為故事發展關鍵，沒想到原以為是謝芝齊穿越到了謝宗儒身上殺害陳韻如，竟因時空轉換變成陳韻如自願被謝挾持到廢墟，最後甚至驚現兩種結局。

陳韻如因黃雨萱的穿越，發現大家喜歡的是活潑的黃雨萱，而不是她。（圖／翻攝自想見你粉專）

由於黃雨萱的出現，讓眾人變得喜歡上陳韻如，但真正的陳韻如回來後，卻發現大家喜歡的不是自己，而是那個活潑的黃雨萱。於是陳韻如開始自暴自棄，就在自我放棄的自言自語和黃雨萱對話過程中，被對面大樓拿作業的莫俊傑發現，他把助聽器拔下，專心讀著陳韻如的唇語，發現她的不對勁，進而追到廢墟看見黃雨萱與謝宗儒（此時體內是謝芝齊）。

莫俊傑利用讀唇語發現陳韻如的不對勁。（圖／翻攝自想見你粉專）

謝芝齊由於在2019被警方逮捕，靈魂瞬間回到現代，謝宗儒沒有想害陳韻如的理由，於是逃離現場。就在此時陳韻如竟然要求趕到的莫俊傑殺害她，最後甚至自己站上高檯一躍而下，結束了自己的生命，最後故事發展到莫俊傑被警方抓走，時間環持續輪迴。

此時黃雨萱回到2020年，做了一個夢，夢中的她變成李子維和莫俊傑的同學，取代了陳韻如的角色，彷彿陳韻如從未出現過。不久後她又再度聽起伍佰的〈Last Dance〉，再度穿越回到1998年改變了小年夜的結局，順利被莫俊傑救起，李子維一見到她更立刻認出她，她也告知李子維和莫俊傑整個故事的改變與發生，最後再透過自我對話鼓勵陳韻如走出來。

但由於陳韻如小年夜沒有被殺害，時間環被打破沒有後續的一連串故事與王銓勝，陳韻如的時間軸也回到車禍發生之後，就這樣王銓勝不會出現在黃雨萱生命中，黃雨萱也消失在李子維的高中時期，但陳韻如醒來後和莫俊傑說，她做了一個夢，夢到有人教她要樂觀做人，讓她覺得這世界也沒想像的那麼糟。李子維則遇到了小黃雨萱，還約定了長大後一定要認出對方、記得對方。

(中時電子報)