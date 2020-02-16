胡瓜主持民視《綜藝大集合》來到台南鹽水，郭忠祐介紹台南最強街頭健身團體「槓徒」來踢館，槓徒先帶來一連串精采表演，也讓現場鄉親看到嘖嘖稱奇，胡瓜稱讚：「不愧是練街頭健身，表演全是高難度動作，但我剛剛看到一個躺在底上舉女生動作，我應該可以。」

阿翔驚訝直喊：「瓜哥你在開玩笑吧。」只見胡瓜不顧眾人阻攔，躺在地上雙手掌心朝上，並邀請女團員站在手掌上要將女團員直接舉起，阿翔再三確認：「瓜哥真的不是開玩笑？」只見在眾人驚訝的目光之下，胡瓜一臉脹紅將女團員緩緩舉起，引得現場眾人驚呼：「怎麼可能？！」原來是教練在一旁幫忙將女團員「輕輕舉起」，好讓胡瓜完成。

胡瓜（下）賣力錄影。（民視提供）

胡瓜笑說：「雖然教練有稍微幫忙，但大部分還是靠我的力氣。」阿翔也道：「雖然教練有幫忙，但看出來瓜哥真的有在出力，剛剛整張臉都脹紅起來，真的非常厲害，我們都要給瓜哥掌聲鼓勵一下！」最後胡瓜也送遊戲給這群街頭健身好手來挑戰。

(中時 )