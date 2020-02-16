新冠肺炎延燒，國內今天新增1死亡病例，命理師黃逢逸以姓名學分析說，農曆1月份中有3個生肖要注意，其中生肖屬蛇的衛福部長陳時中表現最像扛壩子，而此次他擔任疫情中心指揮官，所做的決定，通常對的機率特別高。

黃逢逸在網路節目《品觀點-國師踹共》中表示，農曆1月份有3個生肖要特別注意，分別是猴、龍、蛇。其中屬蛇的有一位特別人物，就是陳時中。有一句話說得好，我們要順「時中」，千萬不可以逆「時中」，順著時中走的話，就可以保健康；逆時中走的話，說不定肺炎就來了。

黃逢逸表示，以陳時中這個名字的格局，他是一個性情中人，因為他的名子當中有帶「傷官」，傷官的人在古代就是一個俠客或是俠女，行俠仗義地救死扶傷，所以陳時中出來擔當這個重任，跟他的個性有關。傷官的人在古代也是一個大將軍，所以在亂世中這類型的人特別容易有成就。反而在太平盛世，他比較沒有辦法有作為。

黃逢逸接著表示，陳時中有帶「偏印」，偏印就是多愁善感，陳時中掉眼淚是真性情，不是作假。另外他還有個「劫財」，劫財跟溝通有關。通常傷官加上劫財的人，都是扛壩子，就是會有很硬很硬的事情會落在他身上。所以這次新冠肺炎，由他出面是不錯的，加上他的運勢，是在上升軌道當中，因此他所做的決定，通常對的機率特別高。

(中時電子報)