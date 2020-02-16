高雄市警局印製汽車安全駕駛文宣日前在愛河燈會發放，未料民眾眼尖發現，封面照竟然放上不到1平方公分的小小五星旗，但打電話到交通大隊反映卻遭回「印的是國旗，不是五星旗！」憤而投訴媒體爆料。對此，高市交大16日坦言，是外包廠商出包，已經全面要求撤回，並懲處業務承辦的警官及督導的長官，深夜11點市警局又表示將調整向上懲處至大隊長。

士警局深夜發布新聞稿表示，本案承辦人彭姓警務員負責文宣繕校，未能查覺圖片舛誤之處即時更正，顯有疏失，從嚴從重咎責記過二次，鄭姓組長督導不周，記過一次並改調非主管職務，陳姓大隊長記過一次，另除要求廠商重新印製外，並追究承辦廠商責任。

高市交大今天指出，巿民在13日反映本交通宣導文宣摺頁出現五星旗圖樣，經查該文宣是承包廠商以網路免費圖庫製作，因圖樣細小校稿時未能及時察覺。實際測量這面五星旗，長寬各0.5公分，而這本小手冊也只有8x13公分，如果不仔細看，根本看不出來。

交大表示，該文宣共印1萬8000份，接到投訴當天就主動至各分局全面收回，尚未統計回收多少，並請廠商重印。至於承辦的規畫組，承辦人跟組長督導不周，分別記2及1支申誡處分。

(中時 )