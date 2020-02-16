吳姍儒（Sandy）近日出版新書《我的存在本來就值得青睞》，與她在節目上的開朗幽默不同，字裡行間誠實剖析自己，無論是爺爺（Sandy暱稱外公）取名賦予的美好期盼「漂亮的作家」，還是在交友遇到的各種挫折，她以文字精準描述當下所有感受，真實而立體的吳姍儒令人驚豔。

Sandy 15日受訪表示，自己根本沒有進演藝圈的打算，「從小到大，很多人問我：你爸是吳宗憲？」剛回台教書時，國一學生不知道從哪得知消息，幾個人跑進導師休息室詢問：「老師，你爸是吳宗憲嗎？」她第一秒失口否認，「不是啊，我爸是吳克群。」一群學生也很單純，聽完就散去，「那時候我才開始緊張，到底是他（吳宗憲）的小孩這件事情，有沒有困擾我？」

吳姍儒出版新書《我的存在本來就值得青睞》。（粘耿豪攝）

Sandy眼神堅定說：「我出社會後，這不是一個困擾，而是一個事實，不過這也跟我認知自己是獨立個體很有關。」28歲那一年身體頻頻出狀況，高燒、感冒、身體不斷反覆發炎，最糟的一陣子，她甚至在睡眠中被自己的尖叫及哭泣驚醒，「這件事情很弔詭，身體不好其實源於壓力，但我一直覺得主持人沒有什麼壓力，而且我本身也很喜歡講話。」

「後來才明白，我給自己的壓力是要把事情做得很好，事情當然不是單指演藝圈，原來，我對事情要求很高，總是盡力想做到極致。」搞清楚問題癥結的她開始學會調整自己的健康及生活步調，但偶爾也有被外界誤解的時候，Sandy思考得很透徹，「說痛苦太嚴重，是覺得可惜，但我想過了，其實大家就是混口飯吃，長官要什麼、公司要什麼、媒體朋友要什麼，這些東西很明確，我們都是一台戲。」

吳姍儒（左）與老爸吳宗憲一起主持《小明星大跟班》。（資料照片）

至於創作新書是否算是跟自己和解的過程，Sandy笑得調皮，「我覺得不算是跟過去的自己和解，講和解很像是彼此得罪，我後來理解是，你必須原諒，才能放下。」她輕輕地說：「我原諒那個時候手足無措、只能用當時覺得最高分的方式去處理的自己。」

書中收錄很多故事，Sandy的思考與獨特分散在字句間，直到最後一篇才有一個具體而完整的她，「〈棉花糖〉那篇我才談到自己，我想得很簡單，必須認清事實，如果沒認清事實，跟你談什麼都沒有意義，也不用講什麼遠大夢想，因為很可能在這個路上就迷失自己，就算你得獎了，也會無止盡空虛。」她坦言，「社會永遠在討論下一次的成功在哪裡？就算是金鐘獎的肯定，都只是一個里程碑，這是一個紀念，但沒有人會拖著里程碑往下個方向走，我還是繼續走著自己的道路。」

(中時 )