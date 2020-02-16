在新冠肺炎疫情衝擊下，兩岸關係出現前所未有狀況，企業界個個都有「眼看火車對撞」，卻不知如何是好的困冏感，對後疫情時代的兩岸關係，都抱持著「不太妙」、「期待不了好事情發生」的悲觀態度。

「兩岸議題」一直為產業界高度關切，不同於往，今年的兩岸關係，內有817萬票挺小英，外有陸美貿易戰及新冠肺炎疫情的衝擊，內外夾擊下，兩岸關係將如何發展？成為企業界前所有未的困局，過去在李登輝時代，即使有「戒急用忍」，並未能壓制台商往大陸投資的市場法則；陳水扁時代，兩岸是政冷經熱，也未跳脫市場法則，在蔡英文總統主政下，如今的兩岸關係，政治冷、民間交流冷、經貿也熱不起來。

過去，企業一向說「大陸市場是台灣產業在全球布局不可忽視的重要環節」，但是工商協進會理事長林伯豐深感無奈地指出，「現在政治氛圍是，小英政府獲得817萬票高民意支持，意謂『大陸是台灣可以忽視的環節』。」

雖然，台大政治系教授左正東認為，「意外事件」會造成長期結構改變，但是大陸「完全消失在我們的視野這是不可能的，」就算疫情造成供應鏈全都被阻斷，「14億人口的市場還是很重要。」

林伯豐說，大陸離台灣很近，但是，政治氛圍讓台灣與大陸的距離是愈拉愈遠，企業面對這樣的局面，很難期待政府會積極改善兩岸關係，因此對後疫情時代「期待不了好事情發生。」

兩岸地理距離雖近，心理距離卻很遙遠。商總理事長賴正鎰感覺「兩岸之間不太妙」，他說如果政府與民意持續排斥大陸，後疫情時代的兩岸關係沒有最壞，只有更壞，「但是，這是817萬民意的選擇。」

在這樣的情境下，工總大陸事務委員會撰寫今年政策白皮書時，對兩岸關係要如何建言？一位委員坦承，他想建議工總「兩岸政策」那一章節直接留白，因為真知灼見在現實政治氛圍下，沒有任何用處，政府也不會採納，這可從武漢包機回台過程，即使是民進黨政府官員的專業判斷，都能因「強大民意」而翻盤，因此，不如留白，一切「盡在不言中」。

(工商 )