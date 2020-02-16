蔡英文總統打著「抗中保台」獲得連任，再加上新冠肺炎的疫情衝擊，兩岸關係形同急凍，新冠肺炎疫情總有平緩的一天，但企業界對後疫情時代的兩岸關係，卻難以樂觀。

過去，兩岸政治氛圍再冷，產業界與民間交流還能秉持「政治的歸政治、經濟的歸經濟」，仍可維繫互動。但是，隨著新冠疫情的擴大，兩岸雙方在防疫的同時，政經分離的距離愈來愈被壓縮，讓「心懷大陸、放眼全球」的企業憂懼不已。

大陸市場對企業而言，是不可忽略的一環，然而，蔡英文總統在1月大選以817萬的超高民意獲得連任後，似意謂「大陸是可以忽略的一環」，民意趨向若如此，令企業界坐立難安。尤其，為了處理滯留在湖北武漢的900位台灣人，儘管兩岸都同意防疫為重，但是官方在意識型態上互有堅持，企業界憂心，即使疫情過去，兩岸關係會倒退回冷戰時期，但是台灣真得可以對大陸視而不見嗎？

這是兩岸政府都要面對的現實，大陸要正視台灣817萬的民意，不要錯估形勢，而台灣在心理上對大陸的距離不管有遙遠，大陸是14億人口的大市場，這也是無法否定的現實，如果不是真心想要「斷鏈」，請各自留點情面，留個未來可對話的空間，讓「凱撒的歸凱撒，上帝的歸上帝」。

(工商 )