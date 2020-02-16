國內新增2例新冠肺炎病例，也首度出現無旅遊、接觸史的確診個案，其中兄弟1人死亡、1人染疫。有網友質疑，為何死亡的第一例，並不是在前面的18例裡面？

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，國內今天新增2例新冠肺炎確診個案，累計達20例。其中一例是中部的61歲男性，是「白牌計程車」司機，無出國旅遊史。該名男子1月27日出現咳嗽症狀，2月3日因呼吸急促赴醫院就醫，經診斷為肺炎，當日收治在負壓加護病房治療，2月15日因肺炎合併敗血症死亡。

有網友在「台灣第一位女總統！小英粉絲團」臉書粉專表示，國內18病例保持多日，今天卻多了2例，但為何死亡的第一例不是在18例裡呢？2月3日該死亡男性就進了負壓病房，怎不算在18例的病患裡頭呢？不過也有網友緩頰說，進負壓病房，不代表一定確診，有可能是其他肺炎。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中指出，由於該司機沒有旅遊史，原本就不在採檢範圍內，怕有疏漏，因此2月7日，他對該病例進行採檢。為了防止漏網之魚，指揮中心也從2月12日起對全國醫療院所通報的流感併發重症和流感檢驗陰性個案，從1月31日開始回溯，進行新冠肺炎病毒檢驗，直到2月15日，檢驗113件檢體後，才發現該司機檢驗呈現陽性。

(中時電子報)