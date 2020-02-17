看A片看到認識的人機率已經很低，「聽見熟悉的聲音」，更讓人覺得不可思議。一名音樂人就分享奇特經歷，表示日前看A片傳來熟悉的聲音，仔細看女主角並非友，再仔細一聽才發現，原來該片配樂的「編曲」是自己做的！讓他瞬間崩潰秒軟，想不透「為什麼我的編曲會在A片裡被我聽到！！」。

這名音樂人在《Dcard》發文，表示自己是個做音樂的，平常就是接一些編曲工作，或是幫人錄音、混音之類的。他表示，日前下午，躺在床上準備找一些影片來欣賞，當他滑到一部「在KTV%%的男女，覺得女主蠻正的就點進去看！」卻覺得奇怪「這聲音怎麼那麼熟悉」，仔細聽才發現「咦！！ 這首的編曲不是我做的嘛！！！」。

音樂人說，當初這個case，對方給他寫好的曲，匯了3000元，他花3小時搞定，連歌名都沒問就把Track寄過去，誰會想到竟在A片聽到這首歌！

許多網友對原PO的奇特經歷紛紛表示「太扯了」、「Surprise 」、「驚喜還是驚嚇？！」、「哪部呀我想聽聽」、「突然好想看哈哈哈哈哈哈連結拿來！」。

(中時電子報)