一名女大生分享自己的故事，交往5年的男友，第一次帶他見家人，結果老爸表現超奇怪，最後爸爸自首，原來男友竟是她的親弟弟！如此偶像劇劇情的故事，讓眾多網友不相信，紛喊「真會編故事」，不過也有人相信，表示國外就有類似案例。

女大生在《Dcard》發表《男友是我的親弟弟....》一文，她說跟男友在大學登山社認識，是小她兩屆的標準理工男。當初一看到對方就很有親切感，還記得第一眼看到心中想：怎麼長得這麼像我妹，眉毛、酒窩真的很像。

兩人交往5年，最近討論到結婚的問題，第一次帶他見家人，誰知原PO爸爸的表現很奇怪，之後還跟原PO說，再看看別的男生，最後爸爸在逼問下坦白，男友是他的親生兒。

原來原PO爸爸在她幼稚園時期在外地工作，跟同事生下了男友，但雙方都當作是「意外」，完全沒有聯絡，直到臉書興起，原PO爸爸才開始偷偷在臉書關注男友近況。

如此不可思議的情節，許多網友不信，紛紛表示「真會編故事..可以去寫小說了..」、「這劇本有待加強」、「95分 閱」、「真的是神展開的劇情，甘拜下風」。

但也有人相信說「其實國外本來就有應對這種狀況的案例，愛上素未謀面的家人並不是什麼奇怪的事」、「真的很愛的話，反正沒有法律上的血親關係，應該還是可以結婚吧！」、「我也覺得如果不生就沒差，反正2020年了，年輕人也生不起孩子」。

(中時電子報)