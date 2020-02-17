新型肺炎俗稱武漢肺炎，之後大陸官方、世界衛生組織（WHO）相繼正名，目的是防止特定地名遭到汙名化，不過除了新冠肺炎，包括MERS、西班牙流感等歷史上大眾熟知的流行病，其實也都有汙名化特定地區的嫌疑。

新冠肺炎疫情全球蔓延，由於一開始是從大陸湖北省武漢市傳出病例，因此中文媒體一開始多以「武漢肺炎」加以報導。8日大陸國家衛生健康委員會召開記者會，將肺炎疫情暫時正名為「新型冠狀病毒肺炎」，簡稱「新冠肺炎」；世界衛生組織更在11日正式正名為COVID-19，目的就是為了避免讓傳染病對一地區造成汙名化。

實際上，世衛2015年就已公布一份名為「世界衛生組織發布命名新人類傳染病最佳做法」（WHO issues best practices for naming new human infectious diseases）的文件，呼籲科學家、政府單位、媒體在報導新流行疾病時，盡量不要造成國家、人民不必要的負面影響。

文件指出，最佳的命名方式應該以通用的描述性術語為主，例如症狀、途徑、易受感染的對象等，不佳的命名方式包含以地名、人名來命名，文中還特別點名MERS以及西班牙流感。

據德國之聲報導，2012年，中東地區爆發嚴重冠狀病毒感染疾病，世衛在取得沙烏地阿拉伯衛生部門的認可後，將此疾病命名為中東呼吸症候群（MERS），不過此舉仍招致不少批評。不少觀察人士認為，正是因為MERS的命名爭議，促使世衛在2015年發布傳染病命名的指示文件。

1918年至1920年間流行的西班牙流感，讓西班牙蒙受更大的冤屈。當時共造成全球數億人感染、超過5,000萬人死亡。不過報導說，這波疫情並非起源於西班牙，也並非只局限於西班牙，疫情最先起源自美國堪薩斯州的一處軍營，隨後在第一次世界大戰的戰場上蔓延。當時因為參戰國有新聞管制，中立國的西班牙疫情才會額外受到關注，西班牙也才因此和此次流感掛勾。

又被稱為香港腳的足癬是一種相當常見的疾病，不過為何被稱為香港腳，至今仍沒有定論。一說是因為清朝將香港割讓給英國後，由於香港潮濕悶熱，穿著靴子的駐港英國士兵好發足癬；另也有人指，外國傳教士發現香港人多患有此病。

德國麻疹的來由，主要是因為19世紀初期，德國醫生率先詳細描繪了這種疾病的症狀。日本腦炎也是為了紀念率先發現這種病原體的科學家。

(中時電子報)