新型肺炎俗稱武漢肺炎,之後大陸官方、世界衛生組織(WHO)相繼正名,目的是防止特定地名遭到汙名化,不過除了新冠肺炎,包括MERS、西班牙流感等歷史上大眾熟知的流行病,其實也都有汙名化特定地區的嫌疑。

新冠肺炎疫情全球蔓延,由於一開始是從大陸湖北省武漢市傳出病例,因此中文媒體一開始多以「武漢肺炎」加以報導。8日大陸國家衛生健康委員會召開記者會,將肺炎疫情暫時正名為「新型冠狀病毒肺炎」,簡稱「新冠肺炎」;世界衛生組織更在11日正式正名為COVID-19,目的就是為了避免讓傳染病對一地區造成汙名化。

實際上,世衛2015年就已公布一份名為「世界衛生組織發布命名新人類傳染病最佳做法」(WHO issues best practices for naming new human infectious diseases)的文件,呼籲科學家、政府單位、媒體在報導新流行疾病時,盡量不要造成國家、人民不必要的負面影響。

文件指出,最佳的命名方式應該以通用的描述性術語為主,例如症狀、途徑、易受感染的對象等,不佳的命名方式包含以地名、人名來命名,文中還特別點名MERS以及西班牙流感。

據德國之聲報導,2012年,中東地區爆發嚴重冠狀病毒感染疾病,世衛在取得沙烏地阿拉伯衛生部門的認可後,將此疾病命名為中東呼吸症候群(MERS),不過此舉仍招致不少批評。不少觀察人士認為,正是因為MERS的命名爭議,促使世衛在2015年發布傳染病命名的指示文件。

1918年至1920年間流行的西班牙流感,讓西班牙蒙受更大的冤屈。當時共造成全球數億人感染、超過5,000萬人死亡。不過報導說,這波疫情並非起源於西班牙,也並非只局限於西班牙,疫情最先起源自美國堪薩斯州的一處軍營,隨後在第一次世界大戰的戰場上蔓延。當時因為參戰國有新聞管制,中立國的西班牙疫情才會額外受到關注,西班牙也才因此和此次流感掛勾。

又被稱為香港腳的足癬是一種相當常見的疾病,不過為何被稱為香港腳,至今仍沒有定論。一說是因為清朝將香港割讓給英國後,由於香港潮濕悶熱,穿著靴子的駐港英國士兵好發足癬;另也有人指,外國傳教士發現香港人多患有此病。

德國麻疹的來由,主要是因為19世紀初期,德國醫生率先詳細描繪了這種疾病的症狀。日本腦炎也是為了紀念率先發現這種病原體的科學家。

