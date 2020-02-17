繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）上季營收和獲利優於預期，帶動周五股價大漲7%，但外界更關注下一代7奈米GPU（繪圖處理器）到底由誰代工？陸媒報導，執行長黃仁勳表示將分散在不同工廠代工，換句話說，可能由台積電和三星共同參與代工。

快科技報導，台積電7奈米製程的技術優異，因此訂單多到接不完，光吃下蘋果、華為、超微（AMD）、高通等客戶的訂單，產能就滿到爆。

輝達7奈米GPU傳出將在3月公布，市場也關心供貨是否會吃緊。黃仁勳坦言，今年業內的顯卡供貨都不會很充裕；但他認為，輝達將代工分散在不同的工廠，且提早針對客戶的需求量下單，所以目前供貨處在非常良好的狀態。

報導指出，所謂不同的工廠，應是指台積電和三星都參與代工，如Turing（圖靈）GPU採用台積電12奈米，而剛發表的MX330/350則是三星14奈米操刀。

事實上，黃仁勳於去年12月就透露，下一代7奈米GPU訂單絕大多數都會交給台積電代工，只有「非常非常非常小」的訂單比例分配給三星，並強調，輝達如此安排是基於技術藍圖進程的考量，7奈米訂單的分配，絕對是台積電獨大。

輝達上周四公布第4季（至1月底止）財報，營收31.05億美元，年增41%，每股盈餘1.89美元，年增136%，兩者均優於市場預期，不過也示警，受到新冠肺炎疫情衝擊，市場需求下滑，本季營收展望預估減少1億美元（約30億元台幣）。

(中時電子報)