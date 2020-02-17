新型冠狀病毒肺炎防疫期間，大家待在家中的時間增加，國民健康署王英偉署長提醒，在家中也能適度運動，避免久坐少動以促進身體健康，才能更有效地對抗肺炎疫情。

世界衛生組織指出，身體活動(含勞務、家務、交通及休閒活動等)不足為全球死亡前十大危險因子，約有21-25%乳癌及結腸癌、27%糖尿病及30%缺血性心臟病，都是因身體活動不足所造成。

對此，國民健康署提供居家適度運動的3個妙招，讓您在家鍛鍊身體，提升防疫能力：

1、伸展或肌力訓練：如瑜珈、仰臥起坐、伏地挺身、彈力球或彈力帶，或是客廳來回走動、原地扭腰擺臀和家人一起跳舞。

2、利用室內運動器材：如室內腳踏車或跑步機等來維持身體活動與運動。

3、做健康操：兒童及青少年選擇有趣的親子活動，進行快樂體操和遊戲；成年人可做上班族健康操；老年人則可以在家打太極拳、八段錦、高齡長者健康操，或從居家的身體活動，如步行、曬衣服、提物、站姿或坐姿等日常活動，強化身體的平衡力、肌力、柔軟度或心肺耐力等，促進健康。

世界衛生組織建議兒童及青少年每天應累計至少60分鐘中等費力身體活動，成人每週則應累計至少150分鐘；活動能力較差的老年人每週至少應有3天進行增強平衡能力和預防跌倒的活動。此外，居家主動健身，也要注意運動空間通風、出汗後保暖及適時補充水分，以更好的健康狀態共同抗擊疫情。

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(中時電子報)