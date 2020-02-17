凱特生下夏綠蒂當天

劍橋公爵夫人凱特前後生了3胎，每次產後短短幾小時，就神采奕奕，抱著新生兒在世人面前亮相，令人印象深刻。

然而，據《每日郵報》（Daily Mail）16日報導，凱特在「快樂媽咪，快樂寶貝」（Happy Mum, Happy Baby）播客（podcast）節目中接受訪問時，卻坦承那是「恐怖的」經驗。

凱特分別在2013年生下大兒子喬治、2015年產下女兒夏綠蒂，還有2018年生了小兒子路易。當主持人芙萊契（Giovanna Fletcher）問她，2013年第一次生產時，知道有那麼多人在關心，內心有什麼感受。而凱特回答：「我不想說謊－－覺得有點恐怖。」

凱特說，威廉和她都很了解，大家十分支持他們，也都很興奮。他們很感謝大家對他們的支持，而能和大家分享那喜悅及感謝是很重要的。不過，她也坦承，隨著新生寶貝降臨，他們毫無經驗，加上充滿了不確定性，內心真是百味雜陳。凱特說，由於她對醫院的記憶向來都和生病有關，因此根本不想久待，只想快快回家，恢復正常作息。

凱特產下大兒子喬治後不久便亮相

她說，你原本還以為，生下孩子後，一切會恢復正常，但隨著第一個孩子降臨，這才知道，自己低估了相關的影響。凱特強調，再怎麼規劃和準備都不夠，除非有孩子，否則不會了解這點。

此外，凱特甚至直言，要說任何媽媽從不覺得自己失敗，那是騙人。她說，夾在工作和母親的職責間經常讓她覺得有罪惡感。此外，她總是擔心，對喬治，夏綠蒂和路易沒盡到身為母親應盡的責任。

凱特3次生產都在倫敦聖瑪麗醫院（St Mary's Hospital）的林多院區（Lindo Wing），事實上，早自1977年安妮公主在林多院區生下兒子彼得‧菲力普斯（Peter Phillips），接著在1981年產夏女兒札拉（Zara）後，在該院生產就成了王室傳統。

後來黛安娜也先後於1982和1984年，在林多院區生下威廉與哈利。至於梅根則是40年來第一位打破傳統，2019年另外就近選擇住處附近的醫院，生下兒子亞契，而且沒當天公開露面的王室主要成員。

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文章來源：Kate Middleton describes 'terrifying' experience of debuting her three children to the world on the steps of the Lindo Wing just hours after giving birth

(中時電子報)

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