新冠肺炎疫情打亂iPhone的生產腳步，原定6月要量產的iPhone 12傳出恐將延後，不過半導體供應鏈透露，蘋果年初已預估A14處理器產量將比A13高出50%至60%，展現出蘋果有意在5G版iPhone搶下市場的決心。

DIGITIMES引述供應鏈消息指出，在年初疫情爆發之前，蘋果已釋出初步iOS行動裝置處理器預估需求，傳出A14產量將比A13高出5~6成，甚至更高，之所以要備貨這麼多，除了跟iPhone 12產量大有關外，據了解，蘋果至少有4款新機採用A14處理器。

近期有關新款iPhone所曝光的消息來看，2020年將是蘋果有史以來推出最多新機的一年，至少有5款iPhone亮相，其中5G版就占了4款，表明蘋果企圖跟安卓陣營搶5G手機市場的決心。

蘋果除了春季發表的平價版iPhone SE 2（或以iPhone 9命名）外，秋季亮相的的iPhone 12支援5G，並有4款可供選擇，螢幕大小和配置規格如下：

1. 6.7 吋OLED螢幕款式：採用三攝相機，支援3D感測，搭配6GB RAM

2. 6.1 吋OLED螢幕款式：採用三攝相機，支援3D感測，搭配6GB RAM

3. 6.1 吋OLED螢幕款式：採用雙攝相機，搭配4GB RAM

4. 5.4 吋OLED螢幕款式：採用雙攝相機，搭配4GB RAM

此外，受肺炎疫情的影響，原定6月要量產的iPhone 12恐將延後，至於是否導致蘋果9月發表新機的時程也跟著往後，仍有待觀察。

(中時電子報)