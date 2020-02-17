陳時中在晚間10點來到疾管署記者室解釋，表示目前已掌握到3名具陸港澳旅遊史，並曾與該死亡個案接觸的可疑感染源。衛福部臉書粉專小編更是深夜緊急表示社區傳播4大徵兆。(圖/摘自衛生福利部FB)

台灣新增2名新冠肺炎確診個案，其中一例已經死亡。疫情中心指揮官16日晚間，由陳時中證實，可以說是台灣已出現疑似社區感染，將積極疫調盼找出感染源、有無社區流行等。對此，專家對於「台灣是否已出現社區感染」看法不一，研院生醫所兼任研究員何美鄉更呼籲指揮中心收回社區感染的說法，重申第19、20例只是社區內零星個案。16日晚間10時許，指揮中心緊急發布第19例計程車司機3個可能感染源，衛福部臉書粉專小編更是深夜緊急表示社區傳播4大徵兆。

台灣新增2名新冠肺炎確診個案，為一對中部兄弟，其中61歲哥哥為白牌計程車司機，從出現咳嗽症狀到死亡僅20天。這名首例死亡個案，不僅沒有旅遊史也沒有確診個案的接觸史，為第19名確診個案，並傳染給同住50歲弟弟，指揮中心指揮官陳時中並證實，這兩名確診個案，已經是「社區感染」。台灣確診個案達20名。

首例新冠肺炎死亡是否為社區感染？專家看法不一，據中央社報導，中研院生醫所兼任研究員何美鄉認為第19例病例「不是社區感染」。她解釋社區感染是不知道源頭的，但這個案的源頭明顯看起來就是接觸來自中港澳的民眾。她強調社區感染不能隨便說，呼籲指揮中心收回社區感染的說法。台大醫院小兒部主任暨兒童感染科主任黃立民表示，國內要完全沒有社區感染難度相當高，僅能透過擴大檢疫來爭取更多防疫時間。

陳時中在晚間10點來到疾管署記者室解釋，表示目前已掌握到3名具陸港澳旅遊史，並曾與該死亡個案接觸的可疑感染源。陳時中指出，如果真的有社區感染，過去14天病例可能「東冒一個、西冒一個」，但事實卻非如此，因此發生社區內持續性人傳人的風險非常低，呼籲民眾不用恐慌。

果然，16日晚間10點指揮中心改口了，表示此個案為社區內零星個案，目前也掌握3名可疑感染源，因此發生社區持續性人傳人風險極低。衛福部小編也在深夜PO出一張圖提到「符合社區傳播4大徵兆」，包括「確定病例無法找到感染來源」、「本地感染個案已『遠超過』境外移入感染個案數」、「已經出現連續性的傳播鏈」、「有廣泛發生的群聚事件」，在圖中也補充說到惟有「確定病例無法找到感染來源」仍在清查中，而目前本地感染是遠低於境外移入個案的。

對於台灣出現首例新冠肺炎死亡，是否要調整口罩政策，擴大呼籲民眾戴口罩？陳時中指出，這還有待疫情調查結果，目前還沒有改變口罩政策。

(中時電子報)