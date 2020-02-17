時序入春，正是出遊好時機，然受新冠肺炎影響，人心惶惶，也連帶影響國內觀光旅遊。其實戶外如空氣流通，也是能出遊接近大自然。趁著春暖花開，來南投賞花吧！九族文化村賞櫻花，在落櫻繽紛下品台灣好茶；日月潭晶園度假村賞時尚女王－香奈兒最愛的茶花，茶花盛宴品佳餚，近距離欣賞大自然之美。

九族文化村園區內種有5000株櫻花，分別有臺灣山櫻花、八重櫻（九族百重櫻）、枝垂櫻、吉野櫻和富士櫻等。園區幅員廣大，擁有樹海森林可以呼吸芬多精，在開闊的自然空間更可以放心賞花。

新冠肺炎疫情升溫，然與其宅在家憂疫情，不如走出戶外「森呼吸」！2020年的九族櫻花祭已經邁入第20屆，園區內種有5000株櫻花，如台灣山櫻花、八重櫻（九族百重櫻）、枝垂櫻、吉野櫻和富士櫻等。走在櫻花大道好浪漫，搭乘纜車俯瞰山櫻飄桃紅，美不勝收！園區幅員廣大可放心賞花，樹海森林大吸芬多精，接近大自然、增進免疫力。

不只白天陽光照耀櫻花美，今年的九族夜櫻更夢幻，點燈區域集中在櫻花大道靠近歡樂世界的櫻花林和歐洲花園。今年來九族賞櫻還可欣賞日本太鼓、西班牙舞蹈，帶毛小孩拍照還可參加總獎金90萬元的攝影比賽呢！

在2月16日時，在九族文化村的櫻花林還有一場櫻花茶會，日月潭茶藝推廣協會安排逾二十位茶師，在櫻花樹下設茶席，邀請大小朋友品茗，日月潭東峰紅茶莊園也推薦魚池鄉特產的紅玉紅茶(台茶18號)和紅韻紅茶(台茶21號)。遊客中午更在草地上野餐品賞精心特製的櫻花便當，欣賞桃紅山櫻，聽著古箏雅樂，好不樂活。

賞完櫻花不過癮，九族轉個彎，來到日月潭晶園休閒渡假村繼續賞花！這裡種植時尚教母－香奈兒最愛的山茶花，園內擁有3000株山茶花，分別有100多種珍貴品系及各國顏色，尤其是珍貴藥用金脈山茶花、嬌貴情人節山茶花、美妝等級天香山茶花、比臉龐巨大的貴婦山茶等。

在這不僅能賞花，也是樂活休閒好去處，晶園休閒渡假村共有103間房，除一般客房外，還有獨棟小木屋，檜木香氣讓旅人更紓壓。擔憂疫情擴散，晶園休閒渡假村也有規劃戶外設宴，欣賞紅、白、粉山茶花，在九重葛下享用主廚特製脆皮雞、酸菜白肉鍋好開胃。

羨慕《湯姆歷險記》裡中的魔法樹屋嗎？晶園休閒渡假村也將推出能讓旅人在此休憩、玩耍的樹屋，邀請大小朋友爬上大樹，在木屋裡沉浸於大自然的饗宴之中。

為鼓勵國人出遊，主辦單位也推出櫻花＋茶花的套裝行程，包含九族門票四張+晶園住宿含早餐。四人成行，限定櫻花季專案一人1500元，即日起到3月8日。然也提醒大家，防範疫情，如出沒人潮眾多的地點，搭乘大眾交通工具時，建議還是要戴上口罩，也要多洗手，維持規律生活！也盼疫情早日退散，讓大家回復平安生活。

(中時電子報)