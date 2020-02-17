More than 40 Americans on quarantined cruise ship test positive for coronavirus

在日本橫濱港外進行檢疫隔離的郵輪鑽石公主號疫情連日來不斷擴大，美國派出兩架包機接回美國公民，但船上已有超過40名美國乘客確診感染武漢肺炎，確定無法搭乘今天的包機返美，必須留在日本的醫院。

鑽石公主號船上總人數約3700人，目前已累計300多起確診病例，船上約有400名美國籍人士，美國政府派出兩架包機要接回船上的美國公民，兩架包機昨(16日)晚間抵達東京羽田機場，預計今天清晨起飛返美。

美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）高階官員佛奇（Anthony Fauci），接受哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問指出，美國乘客搭乘包機前要先接受檢查，他證實，已有超過40人被感染，不能返美，而要留在日本的醫院；其他人則要立即撤離到美國境內的空軍基地，進行14天檢疫隔離。

被問及這些美國乘客的病情嚴重程度時，佛奇表示情況各有不同，有的患者被感染且出現一些嚴重肺部疾病，不僅需要住院，甚至可能需要一些介入治療。

鑽石公主號搭載有多國乘客，其中包括22名台灣籍乘客及2名台灣籍工作人員。目前駐日代表處正在協調有關包機將船上台灣籍人士接回國的事宜，原則上是19日。

(中時電子報)