新冠肺炎（COVID-19）疫情仍延燒，台灣16日時新增2名新冠肺炎確診個案，其中出現了首例死亡個案 （第19例確診個案）。疫情指揮中心指出，第19例確診的司機沒有旅遊史也沒有接觸史，不符合採檢定義，但警覺到原本以旅遊史判定，恐有疏漏，才緊急回溯，從113件檢體中找到該確診病例。對此，就有不少醫師誇讚台灣這一種「回溯式、地毯式掃描」的發現，直呼這一起案例讓他既震驚又感動。

指揮中心16日晚間宣布，台灣第19例新冠肺炎確診個案已死亡的消息一出來後，引起全台熱烈討論。

蔡賢龍醫師在臉書給予肯定，他認為這是「回溯式、地毯式掃描」抓到第19病例；然後又密切追蹤接觸個案，再發現第20例。他認為，台灣防疫團隊「如此整個細心的過程，雖然結果震撼，但還是讓我有感動到」，這2病例發現的過程，「還是讓我覺得天佑台灣。」

醫生陳志金也在臉書粉絲團「Icu醫生陳志金」表示，第19例是指揮中心主動出擊找出來的「這一點真的非常棒」。陳志金醫師從第19、20例案例中，想對大家提醒說，個人防護很重要 ：

1.少去人潮多的地方

2.沒事不要去醫院

3.勤洗手、勤洗手、勤洗手

4.摳鼻孔、揉眼睛、進食前都要先洗手

5.按電梯、接觸手扶梯扶手後要洗手

6.搭乘大眾運輸工具，可以留意疾管署的公告，何時要開始戴口罩了，而且要正確的戴、正確的脫

陳志金醫師同時也表示，要注意「醫療的負荷」，因為他看了第19例光是住院13天，就有60位醫護要隔離14天。他說，「每一例沒有接觸史的病例出現，就會有一大票醫療要隔離，可能會衝擊到醫院正常營運。」不過，他也感嘆，所幸「目前為止這60位醫護都是陰性，也代表著大家都有用心在落實防護。」

第19例如何確認的？16日晚間陳時中強調，第19例確診的司機目前沒有旅遊史也沒有接觸史，不符合採檢定義，係發現新加坡確診個案中，高達50％都沒有旅遊史，警覺到原本以旅遊史判定，恐有疏漏，且美國與新加坡都擴大採檢。因此2月12日指揮中心決定回溯到1月31日起，全國醫療院所通報流感併發重症，且檢驗結果是陰性的個案，再採驗新冠肺炎。回溯之後共檢驗113件檢體，當中只有第19案是陽性，其餘皆是陰性。

(中時電子報)