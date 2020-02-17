小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（17日）新聞重點。

【1】回國14天內發燒 就要採驗

新冠肺炎（COVID-19）疫情日益嚴峻，台灣更出現社區感染首例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，即起擴大採檢標準，民眾只要從國外回來，不限任何國家，14天內出現發燒、呼吸道症狀，符合特定情況的肺炎病例，就必須要接受採檢。

【2】遊客路線曝光 接觸者應自主管理

遭多國拒絕入境的漂流郵輪「威士特丹號」曾在2月4日停靠高雄港，中央流行疫情指揮中心昨天公布該船的旅遊路線，呼籲當天曾前往九號碼頭、香蕉碼頭、高雄美術館等7地的民眾應14天自主健康管理，若18日前有發燒、肺炎等症狀者，應盡速就醫檢查。

【3】武漢醫院研究 病毒不會經眼結膜傳染

大陸國家衛健委專家組成員王廣發1月赴武漢工作後，確診新冠肺炎，有懷疑病毒透過眼結膜進入。對此，武漢大學人民醫院研究團隊發表論文，分析63名確診患者及4名疑似患者的結膜拭子樣本，發現僅有1名確診患者呈陽性反應。論文指，目前並無臨床證據顯示病毒可通過眼結膜途徑傳播。

【4】開學日忙防疫 校方戒慎恐懼

高中以下學校開學日從2月11日延至25日，大型學校校長表示，開學後學生進校門要先量額溫，很擔心一早校門口大排長龍，影響第一節上課；幼兒園園長也說，依規定小朋友發燒、咳嗽就要隔離，然後請家長帶回，但若家長短時間無法到校，怎麼辦？

【5】飯店破盤價 快來占便宜

新冠肺炎疫情衝擊旅遊信心，少了國際客源挹注，飯店住房率腰斬，於是轉向爭取國旅市場，破盤價一個接著一個來。國人過往總會有「出國玩比在國內玩還便宜」的抱怨，但如今半價、甚至3折以下的好飯店俯拾皆是，就換我們來占一下飯店的便宜吧！

(中時電子報)