春暖花開賞花趣！台北典藏植物園「溫帶植物區」的角落開始冒出一串串隨風搖曳的白色小風鈴，就像是繆斯女神的項鍊，它就是在植物界鼎鼎大名的台灣原生種「馬醉木」。這冰清玉潔的可愛花朵只在春天來臨時，才會神秘的粉墨登場，許多遊客就是特地來一睹它的迷人丰采。

馬醉木有繆斯女神的項鍊美稱。（圖取自北市公園處官網）

馬醉木屬名 Pieris源自於希臘神話中掌管文藝的繆斯 Muse九位女神之一的皮耶利亞 Pieria。現今日本稱之為馬醉木。這麼漂亮的花朵，卻有個古怪名字，因為這可是全株有毒的有毒植物，馬兒吞下肚就醉了。來台北典藏植物園欣賞馬醉木，用眼睛欣賞即可，千萬不能因為它外型嬌嫩而褻玩它唷！它不僅是女神的項鍊也是植物界的蛇蠍女神。

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馬醉木外型嬌嫩，卻是全株有毒的植物。（圖取自北市公園處官網）

公園處圓山公園管理所賴丞賦主任表示，馬醉木全株含有木藜蘆毒素Grayanotoxin，會刺激迷走神經，造成呼吸循環功能失調及產生嘔吐、呼吸麻痺及神經麻痺等症狀，輕微中毒症狀和喝醉類似，才有馬匹因誤食而中毒有如醉酒的稱號。家有幼兒與寵物不宜種植，以免誤食造成危險，只要別學神農氏嚐百草把它吃下去，純欣賞及種植不會對健康造成妨礙。台北典藏植物園就是收集了這麼多好玩的植物，學生延後開學不知道去那裡嗎？

來這裡認識植物做些更有意思的自我學習吧!並感受植物界繆斯女神的項鍊優雅風采!這麼漂亮的花況預估只有兩週，再不手刀前往欣賞就要等明年了。現在正是欣賞馬醉木最佳時機點。歡迎大家一起到新生公園台北典藏植物園這個充滿植物智慧的殿堂來充電趣！

來到這裡除了仔細觀察溫帶植物區的馬醉木之外，其他氣候分區的植物也都要一起仔細看唷！台北典藏植物園開放時間:週二~週日09:00~17:00（週一休館、遇國定假日或特殊假日將順延休館。然也要提醒大家，近來新冠肺炎疫情擴散，如出沒人潮眾多的地點，搭乘大眾交通工具時，建議還是要戴上口罩，除可避免把病原傳給別人外，也可保護自己，避免空氣中的有害物質進入體內。在防範疫情時，也要讓自己的生活規律也安全

交通方式：

1. 捷運公車轉乘:

(1) 捷運淡水線公車轉乘(亦可步行，約10分鐘可達)

捷運圓山站—搭乘紅34(假日行駛) 至【林安泰古厝】(停靠濱江街)

捷運圓山站—搭乘紅50至【新生公園】(停靠民族東路)

捷運圓山站—搭乘542 至【吉林路底】(停靠吉林路)

(2) 捷運文湖線公車轉乘:

捷運大直站—搭乘棕16 至【新生公園(林安泰)】(停靠松江路近濱江街)

(3) 捷運蘆洲線公車轉乘

捷運中山國小站—搭乘685或606 至【民族東路口】(停靠新生北路近民族東路口，但只有2站，所以步行10分鐘亦可)

2. 公車直達:

285、665、市民小巴9、紅34(假日行駛)、紅50 至【新生公園】(停靠民族東路)

72、222、紅34(假日行駛)、棕16、市民小巴9、527 至【新生公園(林安泰)】(停靠松江路近濱江街)

542或敦化幹線 至【吉林路底】(停靠吉林路)

復興幹線 至【台北魚市】(停靠民族東路)

3.騎乘YouBike：從YouBike捷運圓山站2號出口沿自行車專用道到林安泰古厝站

(中時電子報)