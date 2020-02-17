2/17-2/23｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

星座專家唐綺陽用星象來看新冠肺炎疫情！她指出火星已進魔羯，感受到壓力，凡事上緊發條、盡心盡責。尤其疫情未蔓延區更是如此，上層「狀況多多、動作頻頻」，唐綺陽說，畢竟疫情打亂了各行各業的架構、筋骨，下位者們只能因應配合、自求多福，生活難免會受到影響，「亂，是勢必的」。

受災者要如何突圍、撐住自己不被擊倒？靠的就是求生欲、能力與韌力了。唐綺陽說，火星就是來點燃「開創力」，有問題就要解決，是壓力就要突破，人們不願意坐以待斃，這是很強力、力道深沈的火星，就用它來開創吧。

水星逆行，要注意3C產品的問題，當心錯誤的感覺，導致溝通上的誤會與錯覺，適合回溯身心靈的狀況或和老朋友見面。太陽週三進雙魚，大眾關注弱勢、照顧受難者，啓動醫療救護系統，好人好事有機會被表揚。 重要星象：火星已進魔羯、水星逆行、太陽從水瓶進雙魚。

工作注意↓

處女：海外聯繫多，溝通上多點耐心

天秤：遇到小災難是好事，能彰顯問題

射手：有貴人運，好機會別錯過

魔羯：好的案子上門，能夠安心賺錢

桃花注意↓

雙子：不要試圖說服別人，要多感受

巨蟹：聰明的談吐吸引桃花上門

水瓶：習慣、價值觀的差異，造成卡關

雙魚：要聽懂內心的聲音

財運注意↓

白羊：有正財運，多勞就能多得

獅子：該開始理財規劃了

健康注意↓

金牛：不要太逞強，當心會超過負荷

天蠍：請充足休息，好好睡覺

唐綺陽說，疫情打亂了各行各業的架構、筋骨），下位者們只能因應配合、自求多福，生活難免會受到影響，亂，是勢必的。（圖/摘自唐綺陽占星幫FB）

(中時電子報)