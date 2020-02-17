台灣新增2名新冠肺炎確診個案，其中一例已經死亡，目前台灣確診累積達20例。陳時中昨（16）日表示，台灣出現疑似社區感染首例，晚間指揮中心則改口。對此，醫學團隊也分析台灣疫情，並指出達社區感染的4個定義。

醫學團隊「MedPartner 美的好朋友」在臉書表示，第19例並非完全沒有接觸史，因他接觸許多中港澳旅客，在進入病房前可能也接觸其他人。

至於社區感染的定義，包含「1.確診者找不到傳染的來源、2.國內案例多於國外染感案例、3.持續性的傳播鍊，比如一傳十、十傳百、4.廣泛發生群聚感染事件」，目前台灣還未達到這4個前提，但有發生社區傳播的徵兆，應努力做好疫調與防護鍊，作好預防。

以目前狀況，「MedPartner 美的好朋友」坦言，沒人敢說不會爆發社區感染，但以我國目前狀況，若民眾沒有混亂、不要隱匿疫情、醫療體系沒有崩潰的狀況下，即使發生社區感染，也很有機會讓疫情在可控制程度內。

「MedPartner 美的好朋友」指出，此次死亡案例，患者本身也符合中高齡、本身有慢性疾病，和之前對疾病的了解，也就是死亡案例多數會是中高齡的慢性疾病患者一致，呼籲年輕人配合「我OK你先領」政策，把口罩優先給高危險族群使用。

(中時電子報)