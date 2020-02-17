太空人打者擔憂新球季遭到他隊投手報復，大聯盟主席曼佛雷德(Rob Manfred)不能再坐視不管，畢竟這是他的責任。若不是大聯盟不敢處罰作弊球員，大家也犯不著動用私刑。曼佛雷德坦承他「其實也想處罰球員，只是客觀條件不允許。」

「在理想的情況下是應該要做。」曼佛雷德也考慮過拔掉太空人的冠軍，不過終究因投鼠忌器，害怕球員工會的反撲而不敢動手。太空人的「公開道歉」無疑是火上澆油，球團老闆克朗(Jim Crane)姿態高傲引起公憤，指標球員布瑞格曼(Alex Bregman)、艾爾圖維(Jose Altuve)則缺乏誠意。但大聯盟絕不允許各隊動用私刑，曼佛雷德說他會叮囑各隊總教練，嚴禁用觸身球報復太空人。

曼佛雷德說：「我明白大家想要讓他們(太空人球員)接受懲罰，但你觀察他們臉上的表情，他們必須畢生受到質疑，這已經算是付出代價了。不要以為他們現在還是開開心心地迎接春訓。」意思是說太空人球員的內心很痛苦。「我不認為處罰很輕，這足夠殺一儆百了。」話雖如此，布瑞格曼他們的內心是很痛苦還是在偷笑，只有他們自己才知道。

好戲還在後頭，2018年紅襪案的調查結果將延後發布，到春訓時才會明朗，到時候又是一場聯盟風暴。紅襪該年例行賽奪得隊史新高的108勝，目前傳言他們的作弊系統可能是主客場都適用。

(中時電子報)