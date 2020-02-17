7~8成患者痛風初次發作在腳趾關節，這是因為人體血液循環主要集中在心臟、大動脈，而肢體末梢如手指、腳趾血流較少，因此溫度較低易使尿酸沉積，而發生在腳趾關節的機率又更高。

痛風初次發作位置，以腳趾關節居多。（圖／許文偉繪）

「我曾收治一位12歲的痛風小病人，這位小朋友體型圓滾滾的，第一次發作部位就是腳趾關節，因為他年紀還小，所以先控制他的飲食，少吃高熱量食物、減重，就沒有再發作了。」林口長庚醫院實證醫學中心主任暨風濕過敏免疫科主治醫師余光輝透露，痛風的發生原因主要是飲食與先天體質，所以有些患者減重、調整飲食就能改善。

亞東醫院過敏免疫風濕科醫師張婷惠表示，隨著肥胖人口增加，世界各國的痛風患者都持續增加，但台灣情況又更加嚴重。「醫界推測原因出在高果糖！又以手搖飲影響最大，這種糖分容易在體內轉化成脂肪，影響身體代謝功能。」

對於痛風族群增加且有年輕化趨勢，醫師推測攝取高果糖是其中關鍵因素，而手搖飲料是頭號元凶。（圖／黃耀徵攝）

許多孩童從小就嗜喝手搖飲、含糖飲料，也被推測是痛風年輕化的主因。「現在18、19歲的患者非常多，但又不肯配合調整飲食，每次回診病況就更嚴重，甚至有年紀輕輕就猝死的例子。」余光輝感嘆。

張婷惠說，除了高果糖之外，酒精、紅肉、海鮮等食物也是痛風的危險因子，這也是痛風擁有「富貴病」封號的原因。余光輝說，過年期間餐餐大魚大肉，因此年後痛風發作的人數也增加約3成。

亞東醫院過敏免疫風濕科醫師張婷惠表示，各國的痛風患者都持續增加，但台灣情況更加嚴重，而且患者平均更年輕。（圖／亞東醫院提供）

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(中時電子報)