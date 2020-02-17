台北地檢署偵辦王立強「共諜」案，去年11月諭知中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦2人限制出境、出海，由於境管新法實施後，依法須重行境管處分。台北地檢署因重行境管的期限將在本周到期，因此已諭知向心、龔青2人重行限制出境、出海8個月。

王立強因去年爆料指他以中國創新投資公司員工名義，來台從事情報工作並涉入九合一大選。中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦去年11月24日要從桃園機場離境時遭調查局國安站約談。

去年11月25日晚間，向心夫婦被依違反《國安法》「發展組織罪」移送北檢複訊。檢察官訊後，26日凌晨以尚、龔2人沒有羈押必要，諭知尚、龔限制出境、出海，27日二度傳喚2人後請回。

據了解，由於王立強人在澳洲，雖然北檢已透過法務部向澳方提出司法互助請求，但因國際司法互助程序曠日廢時，全案仍以「他字案」偵辦中。

立法院去年5月24日修正《刑事訴訟法》限制出境、出海條文，規定檢察官的限制出境、出海處分，最長不能超過8個月。檢察官可向法院聲請延長境管，最多只能延長2次，第1次4個月，第2次2個月，檢察官境管處分最長14個月。

境管新法自去年12月19日起實施，並規定檢察官在施行前對被告限制出境出海，應在施行日起2個月內重行處分。若逾2個月期限，原本境管處分就自動失效。

也就是說，北檢若未對向、龔2人重行境管，2人境管將在本周失效，由於全案仍在偵辦中，檢方認為有繼續對2人境管必要，因此在上周五重行限制2人出境、出海8個月，並將境管處分分別通知移民署、海巡署。

據了解，檢方已將境管書面通知交付2人，讓2人可以依法向法院提起抗告，尋求司法救濟。

(中時 )