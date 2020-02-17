66歲的鄭驊琪曾兩度中風，生活起居都得靠人打理，而長期為伴的男朋友竟離她而去，不想成為子女負擔的她，一心想尋死，但在志工團體的協助下找到活下去的目標，從此她每天騎著四輪電動車，從基隆住家一路到深澳漁港撿拾垃圾，將回收物捐出做公益，並以自身經歷鼓勵身陷泥沼的艱苦人，提供大家一個找到「勇敢活下去」的選項。

本月10日，北台灣氣溫持續下探，本刊來到了鄭驊琪位於基隆祥豐街的住家，以鐵皮屋搭建的套房內滿是雜物，寸步難行，奇異的味道充斥鼻腔，而鄭驊琪則坐在撿回來的瓶瓶罐罐、各式箱子圍繞的單人床上做回收物分類。

鄭驊琪起身拿起自製的鉤子，艱困的移動著身軀，好不容易到了她的四輪電動機車前，在冷風中，她並未因此縮瑟，反而像松柏一樣，佇立在凜冽的寒風中，不知情的人根本難以察覺，她的右半邊身子因為中風而無法移動，每移動1步對她來說都是煎熬。

鄭驊琪騎著4輪電動機車，拿著用廢棄鐵秆、黑色膠帶捆成的「垃圾釣竿」，鎖定路邊遭人棄置的飲料杯後，她先走下車用能動的1隻手拿著釣竿，艱難的將身體拉彎，直到釣竿觸及到杯口後，再將杯子固定到桿子上釣起放入垃圾袋。

雖然整個過程看似流暢，但鄭驊琪還是花了很長時間練習，而且平均要花約1分鐘才能撿起1個飲料杯，鄰居們除了感佩她的毅力以及堅持外，也心疼她的身體，「我每天都從早上5點多開始撿，撿到上午10點，蒐集、分類之後，再載去回收站做公益。」鄭驊琪驕傲的說。

「我就盡我的力氣做，但工作5小時就要回家休息一下，因為外面如果太陽太大，我眼睛有白內障，曬太陽太久會看不見。」鄭驊琪滿是病痛的身體中，卻依然有顆熱情助人的心，在撿垃圾做愛心之餘，也經常以自身的故事鼓勵在人生低潮想尋死的民眾。

鄭驊琪沒有辦法出門工作，日常生活開銷都極為節省，她的主要收入來源倚靠低收入戶補助、社會局的身心障礙津貼，還有熱心鄰居的幫助，「房東跟鄰居人很好，他們有時候也會拿菜來給我。」她心懷感恩的說。

鄭驊琪的房間中滿是雜物，她每天在單人床上處理回收物。（圖／鄭清元攝）

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(中時電子報)