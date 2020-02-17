66歲的鄭驊琪在6年前因為中風，雖然行動不便，身體右半邊無法動作，但多年來還是堅持做公益，她回憶起中風的經過仍餘悸猶存，「我當時開著車到海邊做生意，眼前突然一黑，整個人癱到在地，過了1小時後才有路過民眾將我送醫急救」。鄭驊琪醒來時已經過了12天，醫生才告知她右半邊身體中風，再也無法移動。

鄭驊琪與前夫育有3男1女，但長年來的許多摩擦，逼得她必須結束長達半輩子的婚姻，離婚後隻身北上基隆打拼，結識了前男朋友，為了補貼家用，每天載著藥燉排骨、滷肉飯、四神湯到基隆港邊叫賣，雖然日子辛苦，但她卻甘之如飴。

然而，與子偕老的時光並沒有持續多久，2014年5月，鄭驊琪一如往常地開著車載著做好的餐點到海邊做生意，正當她準備向客人收錢時，一陣天旋地轉，整個人癱倒在地面，1個小時後才被路過的民眾發現，緊急送往基隆署立醫院急救，當時的醫師還因她病發過久才送醫，不願意收治。

在等待近3小時後鄭驊琪才被轉院到基隆另1間醫院，在醫院中昏睡了近12天，清醒過後卻發現她的右半邊身體無法移動，右邊耳朵也聽不見聲音；在主治醫師的說明下，她才了解自己因為中風右半邊再也動不了。

然而老天沒有就此輕易放過鄭驊琪，在她第1次中風1年後，2015年某天，她起床時，發現她無法發出聲音，到醫院就診時才發現她再度中風，鄭驊琪眼眶泛淚、摀住嘴哽咽的說「第1次中風之後，我連吃了12天的泡麵撐3餐，還被醫生罵『不能這樣吃，健康的人都不能這樣吃了，何況是妳。』」

此時屋漏偏逢連夜雨，就當鄭驊琪覺得中風已經是她人生的谷底時，男朋友竟然因為不想遭到拖累，棄她於不顧，自己遠走高飛，從此斷了音訊。躺在床上的鄭驊琪，想到遭到背棄的心酸，加上擔心自己成為子女的重擔，絕望之際準備一走了之。「我不想活了，不想拖累別人。」

當她找不到活下去的理由，一心尋死之際，在宗教節目中終於找到了繼續活下去的目標，那就是「幫助別人」。從此她的觀念以及生活態度有了大轉變，但想到自己什麼工作都不能做，唯一想到的就是「撿回收物拿去環保回收站捐贈做愛心公益。」

鄭驊琪坐在單人床上，與本刊聊起年輕時的點滴，對比現在的狀況，令人覺得人生無常。（圖／鄭清元攝）

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(中時電子報)