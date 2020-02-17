鄭驊琪多年前身體右半邊中風，但她始終保有一顆熱血助人的心，除了每天撿回收做公益之外，也時常與處在人生低潮的人聊天，分享自己從人生谷底走出來的故事，鼓勵他們勇敢活下去。

每日清晨天空魚肚白，鄭驊琪就騎著電動車出門沿路撿回收物，到10點返家休息，成了她生活的日常，從住家出發到深澳漁港，沿途的垃圾都沒放過。

除此之外，她也會利用時間，將中風之後的心路轉變，分享給同樣身陷泥沼中的艱苦人，「連我都能重新活下去了，你一定也可以，不要輕易放棄生命，加油！」成了她最常講的話。

「人生到底還能有多慘？」鄭驊琪說，從第1次中風半身不遂後，接連而來的遭遇，讓她甚至想要結束生命，但最後仍然找到活下去的目標，雖然回收物貢獻的金額微薄，但卻蘊含著她遭命運打趴在地，卻又重新站起來的勇氣，她的經歷也感染了每個身在低潮的人，讓他們想到1個「勇敢活下去」的選項。

鄰居平時會注意鄭驊琪居家狀況，遇到她時都會鼓勵她。（圖／鄭清元攝）

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(中時電子報)