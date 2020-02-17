新冠肺炎疫情持續延燒，使全球均出現口罩荒情況。鴻海（2317）因應員工防疫需求，除在富士康深圳龍華廠區設立產線自製生產口罩，亦傳出台灣廠區將比照跟進。對此，鴻海坦言確有規畫，但目前尚未拍板定案。

鴻海集團先前宣布，旗下工業富聯（FII）將在富士康深圳龍華廠設立口罩生產線，以集團自用為主，預計日產能至2月底可達200萬片。而工業富聯全資子公司深圳市裕展精密，日前已新增醫用及N95口罩生產銷售、口罩設備及相關技術服務輸出等經營項目。

而近期市場傳出，鴻海亦規畫在台灣廠區設立產線，自製生產口罩提供給集團員工使用。對此，鴻海表示，以照護員工為出發點，公司在台灣確實有自製口罩規畫，並已與相關設備及物料廠商接觸，並感謝地方政府的大力協助。

據了解，鴻海已召開相關會議，討論於台灣何處廠區建置自製口罩產線，但包括導入地點、投產時間等內容均尚未定案。鴻海表示，未來將視情況對外說明，也希望能替台灣社會貢獻一些力量。

(時報資訊)