大員開發委由洲際酒店集團（IHG）管理的台南大員皇冠假日（Crowne Plaza）酒店，正式營運迄今已屆滿2年，飯店宣布由陳裕仁接任總經理，希望以其主動改變出擊的行事風格，擦亮皇冠假日酒店的品牌價值，並訴求life style模式，融入在地台南安平的生活方式。

台南大員皇冠假日酒店由大園開發斥資30億元籌建，於2017年9月正式開幕迎賓。飯店設有231間客房、4大主題餐廳、大型宴會廳與8間多功能會議室，為洲際酒店集團在台灣唯一的皇冠假日酒店據點、唯一提供全服務型的國際連鎖酒店。

台南大員皇冠假日酒店新總經理陳裕仁，原任職於洲際酒店集團台灣區域銷售部業務總監，負責將集團旗下各大品牌酒店的行銷業務及優悅會、商悅會方案推廣給台灣企業，透過跨國整合創造台灣旅遊市場活絡，業務資歷累計達16年。

陳裕仁2007年轉赴澳門發展，10年間分別任職於威尼斯人拉斯維加斯、普拉佐、威尼斯人澳門度假酒店、金沙城中心、新加坡濱海灣金沙和澳門巴黎人，擔任銷售業務經理，持續奠定自我激勵及挑戰的業務功夫。

陳裕仁認為，員工快樂、客人滿意、鄰里和睦均缺一不可，要創造幸福快樂的工作環境，讓員工發自內心、以開心熱情的態度服務顧客，透過感動服務獲得超乎期待的顧客滿意，以真正成為「客人摯愛的傑出酒店」為目標。

而社區鄰里的友善互動也很重要，在追求獲利與績效之際，也必須兼顧企業社會責任，從鄰里友善為出發，因地制宜結合社區文化、生活體驗。透過資源整合，讓酒店與社區間產生相互依存關係，創造企業永續經營、帶給社會正面影響力。

此外，低碳環保亦是未來努力目標，陳裕仁表示，酒店將積極推動節能減碳作為，從設施設備節能、資源回收，到食物採購、環保材質運用，以及推出環保住房、環保會議、環保餐飲等專案，希望倡導低碳消費、並強化結合公益慈善活動，真正落實企業社會責任。

(時報資訊)