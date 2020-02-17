過年期間大魚大肉，讓俗稱「富貴病」的痛風發作人數激增3成，許多人以為痛過就算了，不曉得身體猶如埋藏一顆不定時炸彈，隨時有致命危機。

「30歲左右我第一次痛風發作！」陳先生說，那天早上起床突然覺得左腳大拇指關節疼痛，本來以為是運動扭到，後來才知道自己竟然罹患痛風。「我就吃止痛藥啊，之後再控制飲食就好了。」

陳先生罹患痛風10多年卻始終不願積極治療，直到發現自己左腳趾關節變形，才趕緊就醫，現在也按時回診服藥。（圖／張雅淳攝）

已經50多歲的陳先生，這10多年來從未找醫師好好治療痛風，每次發作就吃止痛藥，直到有一天發現左腳趾似乎有些變形，才趕緊就醫。「醫師檢查發現我的尿酸值超標，再嚴重就會有痛風石了。」

不只如此，體重標準的陳先生還發現自己竟然也有糖尿病，這下子讓他嚇出一身冷汗，終於願意乖乖回診、服藥。

醫師余光輝表示，多數痛風患者輕忽疾病嚴重性，往往病況相當嚴重才願意服藥治療。（圖／張雅淳攝）

林口長庚醫院實證醫學中心主任暨風濕過敏免疫科主治醫師余光輝表示，痛風的元兇是高尿酸，當尿酸結晶沈積於骨組織或關節中，就會導致紅腫熱痛的發炎反應，更嚴重就會產生痛風石，甚至導致關節變形。

高尿酸通常會伴隨高血壓、高血糖、高血脂，合併稱為「四高」，也容易影響腎臟功能。「研究顯示，相較於一般人，痛風患者的洗腎、心肌梗塞風險增加1.5~3倍，這與發作頻率無關，而是一有痛風就有風險。」

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(中時電子報)