新冠肺炎疫情升溫，衛福部長陳時中日前表示「選了國籍就要承擔」，撤回陸配子女來台措施。對此，台北市議員羅智強指出，這樣的決定是違背聯合國公約。

禁止陸配子女來台，羅智強在臉書表示，「拆散小明們的家庭，明顯違背了聯合國兒童權利公約」，而有些網友會說「台灣又不是聯合國會員，理聯合國公約幹嘛？」但早在2014年，聯合國兒童權利公約以在台灣合法化，感嘆「台灣，正走在人權的逆向道上」。

羅智強也說，美國、日本、韓國、英國等，他們防疫撤僑都可以符合聯合國兒童權利公約，把公民的國籍家屬也接回來，只有台灣打著防疫大旗，違背聯合國公約，禁止台灣人的未成年子女入境，「這表示台灣的醫療資源，不如其他國家嗎，還是民進黨在哈囉？」

對於網友表示，「父母本來就應該陪伴在小孩身邊，但是父母因為那個環境不好，自己跑走了，再來檢討大家為什麼不給他一個好的環境」。羅智強回應，「父母沒有跑走啊，他們是過年回大陸探親，來到海關，只有小明被擋下來。」

(中時電子報)