法國總統馬克宏所欽點的巴黎市長參選人葛里沃（Benjamin Griveaux）性愛影片流出，因此於近日被迫宣布退出選舉。而自稱是幕後黑手的俄羅斯藝術家帕倫斯基（Pyotr Pavlensky）表示，想譴責葛里沃的偽善。

根據外媒報導，葛里沃的自慰性愛片與親密對話於12日上傳到社群平台，接著被迅速傳播，引起整個政治領域的譴責與民眾的反感。帕倫斯基表示，為了揭露政治人物的偽善，才會選擇公布影片，葛里沃是他針對的第一位政治人物，之後會繼續戳破他們的政客包裝與清高。

葛里沃曾是政府發言人，同時也是巴黎市長參選人，如今面臨醜聞，只能黯然宣布退出選舉。但他氣憤指出，他的家人都不應該遭受「侵犯隱私」的對待，更進一步來說，任何人都不允許受到這樣的對待，譴責帕倫斯基發行影片的行為，因此提出投訴，全案檢方正在調查中。

現任巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）指出，應尊重人們的私生活。事實上，法國媒體避免在公共生活中窺探人們的私生活，但數據顯示，法國政治逐漸「美國化」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)