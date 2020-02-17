罷免高雄市長韓國瑜二階連署日前突破30萬份達標！然而，韓國瑜針對此事並未做回應，高市府新聞局長鄭照新僅稱「尊重民意，市政優先」。挺韓五虎將動態也備受議論，是否要在最後關頭出手救韓，內部分成兩派陣營。

wecare罷韓團體在15日下午宣布，罷韓第二階段連署30萬份正式達標，越過法定門檻，到達安全區域。接下來將會持續收件，目標朝48萬份邁進，並且全力進行分類及造冊作業，上繳中選會審核，待審核通過後，會宣布罷免韓國瑜的投票時間。據《中評社》評論指出，韓國瑜近日力求拚好市政挽回民心，「五虎將」包括「強強滾大哥」張銘誌、「文山伯」張文山、「杏仁哥」吳育全、前高雄市鳥松里長陳清茂、「貼紙哥」黃建豪，選後也保持低調，僅幫忙宣傳市政。

據評論指出，文山伯認為，2020大選失敗過，這次若再失敗就不好了，得等有確保勝利方法再行動；強強滾也表示要順其自然。不過陳清茂、黃建豪則認為，如果罷免投票開始啟動，應該動員大家投反對票。評論認為，五虎將內部也分成兩派陣營，恐代表有一派認為韓若被罷也有另一條路，才會覺得結果如何都抱持樂觀。五虎將的動態因而備受外界關注！

(中時電子報)