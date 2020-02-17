美股上週五交易清淡開平走低，盤中一度傳出白宮考慮釋出支持股市減稅方案，指數止跌回升，收盤四大指數漲跌幅介於-0.19%~+0.20%。指標股漲跌互見，NVIDIA季報優於預期，大漲超過7%再創歷史新高；AMD上漲1.43%。FB、APPLE、INTEL小漲小跌，但美光下跌1.40%與台積電ADR下跌1.92%表現最差。

上週五台股早盤小幅開高站上月線之後，隨即在11,800附近徘徊，收盤小幅上漲23.92點，漲幅0.2%，收11,815.70點。OTC平盤附近開出，在指標股6488環球晶的領漲之下，收盤上漲1.2%，表現相對優於加權。目前短線下方支撐為月線145點。

台股收小紅K棒，呈現窄幅波動，成交量不足1,200億元，主要反映周末效應與市場追價意願低落。日KD指標金叉開口擴大、MACD柱狀體翻越零軸上揚，持續轉強。三大法人合計+25.27億元；外資+16.95億元、投信-3.51億元、自營+11.83億元。

(時報資訊)