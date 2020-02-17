新北市蘆洲區中華街一家按摩養生館，疑似男客按摩女間有感情糾紛，今天凌晨3時12分許遭縱火，消防隊迅速撲滅火勢，在2樓休息室發現1名年約20歲越南女子被嚴重燒傷，送醫後不治，縱火的男子事發後逃逸，在搶救過程中，養身館同棟樓隔壁有名老翁則是受到驚嚇也一併送醫，全案目前由轄區蘆洲警分局會同消防局調查釐清中。

消防局說，現場為一棟15樓建築物，2樓突然冒出濃煙，隨之吐出火舌，起火燃燒，消防隊據報立即趕往，約30分鐘撲滅火勢，進入火場勘查在2樓休息室發現1名越南籍女子已無呼吸心跳，隨即送往淡水馬偕醫院搶救。

據了解，縱火的中年男子疑似追求今年才22歲的越南籍按摩女以久不成，雙方多次發生口角，凌晨3點多，竟然提著汽油桶直接衝入店內表示要找女方談判，店內員工阻擋不成，嫌犯就朝著女方休息室潑灑汽油後點火，然後逃逸無蹤。

轄區警方說，目前已從按摩女有感情糾紛等方向調查，並掌握汽油的男子身分，全力追緝。

(中時電子報)