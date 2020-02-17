【1】慘！包機來了卻上不了機 超過40名美國人確定被感染

在日本橫濱港外進行檢疫隔離的郵輪鑽石公主號疫情連日來不斷擴大，美國派出兩架包機接回美國公民，但船上已有超過40名美國乘客確診感染武漢肺炎，確定無法搭乘今天的包機返美，必須留在日本的醫院。

【2】公主號增70確診 咳血翁兒子在內

停泊在橫濱的「鑽石公主號」郵輪16日又有70人驗出新冠病毒，確診人數累計達355人，約占全船人數10％。因85歲老爸咳血而寫信向蔡英文總統求救的台籍中年男子，也在新確診名單中。

【3】威士特丹號零感染？柬埔寨誤診？馬國新增一確診病例來自船上乘客

從香港出發的郵輪「威士特丹號」13日終於在柬埔寨靠岸，全部乘客通過檢疫獲准下船，但馬來西亞衛生部門15日證實，83歲美國女乘客飛抵馬國後確診感染新冠肺炎，成為馬國第22個確診病例。柬埔寨衛生部16日卻批馬來西亞可能「誤診」，並要求對方重新檢測，確保結果可信，對此馬國副總理旺．阿兹莎强調，馬來西亞已經2次為婦人進行檢驗，結果還是陽性，才宣布老婦確診。

【4】新冠肺炎醫治失敗！陸首席科學家段正澄病逝

曾研發全球首台全身伽馬刀的大陸工程院院士、大陸製造裝備數位化國家工程研究中心首席科學家段正澄15日不幸因新冠肺炎在武漢病逝，享壽86歲。

【5】火箭轟炸美駐伊使館！美軍基地遭擊中 傷亡不明

美國駐伊拉克首都巴格達的大使館又被攻擊！16日多枚火箭瞄準轟炸美大使館，導致巴格達大使館林立的綠區爆炸聲四起，就在使館外對街的聯軍軍事基地也遭證實擊中，傳出多次爆炸聲。

(中時電子報)