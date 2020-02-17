曾是「台灣第一小生」的林瑞陽，與張庭結婚10年，近年他轉戰直銷事業賺翻天，體積如同業績一樣水漲船高，發福模樣慘被網友譏笑「像是張庭的奶奶」，讓他發憤圖強瘦身，「從奶奶變爺爺」。

日前讀者直擊林瑞陽現身台北市內湖區的銀行辦事，頂著招牌白髮的他，身穿黑色運動套裝，比先前清瘦不少，從爺爺進化成帥叔叔等級。全程口罩不離身講電話的林瑞陽，粗估身家超過新台幣1,500億元，相信他這通電話講起來，肯定是一秒鐘幾十萬上下，十分驚人。

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（圖／翻攝自微博）

(中時電子報)