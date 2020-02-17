陸網瘋傳常凱遺言。(圖／翻攝自微博)

新冠肺炎在全球肆虐，連演藝圈也受到衝擊，大陸導演常凱14日因罹新冠肺炎逝世，享年55歲，而他所屬公司湖北電影製片廠發出訃聞悼念，證實他的死訊，而先前傳出他一家四口相繼因病離世，微博更瘋傳他留下的遺言，震撼外界。

據陸媒報導，常凱任職於湖北電影製片廠，並擔任「像音像」對外聯絡部主任，也是導演的他，工作盡責、積極，不過14日卻因新冠肺炎逝世，其所屬公司湖北電影製片廠也發出訃聞悼念，「他的病逝，使我廠失去了一個優秀幹部，我們深表哀痛。」

而網路更瘋傳是常凱留下的遺言，內容提到先是老父親發燒咳嗽、呼吸困難，送至多家醫院都沒有床位接收，他失望之餘只能回家自救，最終「老父寥寥數日便撒手人寰」，遭受打擊的母親也受到感染，隨父親而去，而服侍雙親數日的他，和愛妻同樣遭感染，輾轉多家醫院仍沒有病床，導致錯失醫治良機。

據悉，常凱夫妻和父母同住，父親於1月27日、母親2月2日去世，而他和姐姐則是在情人節去世，短短17日就相繼走了4人，目前妻子情況良好，而在英國留學的兒子因疫情沒返家。而陸網對這家人「幾乎滅門的消息震驚不已，痛心「作為一名導演尚且得不到床位，可以想像武漢的實際情況有多麼的慘烈」、「天啊！願其夫人挺過這一關」。

(中時電子報)