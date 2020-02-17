選前因力挺高雄市長韓國瑜的五位庶民，被外界稱為「韓粉五虎將」，但身為其中一員的「文山伯」卻在昨晚開直播，宣布退出中國國民黨，並氣憤表示，「看到國民黨不願大力改革跟兩蔣前總統為了中華民國的那種精神，在現在的國民黨都不見了」。

文山伯昨晚開直播表示，「這個黨越來越自私，黨員有所求，為了利益而加入，指導國民黨，今天不得不做出決定，因為他真的玩不起，他沒本事比，也沒本事玩，不應該把時間浪費在國民黨」。他及早離開，離開後做多少算多少，希望大家認真看待問題。

文山伯認為，幾次選舉的打擊、失敗，看到猖狂的妖魔鬼怪，國民黨卻絲毫沒有改變的想法與看法，馬英九菁英藍知識藍，為了身邊小朋友，長期鄙視南部穿拖鞋的，等到選舉到了，再來說人情義理，對南部政治菁英，國民黨把門關起來，這些人當然走去民進黨。

對於文山伯宣布退黨訊息，其他韓粉在相關臉書社團「謝龍介之友會」表示，「別再害韓市長了，他已經夠慘了，本來市長好不容易拿到手，偏偏就你們這些人拱他選總統，現在韓市長瀕臨罷免危機，文山伯右為了自己爽退黨。希望大家能心平氣和思考，如何幫韓市長保住市長，別在徒生支節」、「文山伯你是怕了嗎？」。

也有韓粉跟著痛罵國民黨，「國民黨沒有用，一些斯文人，能做什麼，形象能當飯吃嗎？」。

韓粉臉書社團留言。（圖/翻攝自臉書社團）

(中時電子報)