小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（17日）財經重點。

【1】房市329檔期 泡湯了!

年度黃金大檔「329檔期」即將進入暖身階段，但新冠肺炎來勢洶洶，來客數隨之劇減，打亂建商和代銷業者的推案，包括總銷號稱千億元的「世界明珠」、400億元的「Diamond Towers」等豪宅大案，都已考慮延後推出。住展雜誌研發長何世昌直言：「今年329檔期，要泡湯了！影響很大。」

【2】13檔高券資比 醞釀軋空行情

台股反彈秀持續上演，然由於肺炎消息多空紛雜，吸引融券張數增加至74.65萬張，專家認為，大盤指數不見得再創新高，然少數個股股價卻可能因籌碼經過換手，以及軋空等因素，有機會突破農曆年前最後收盤點或更高位置；目前有包括原相（3227）、南亞科（2408）等13檔券資比逾2～3成，獲外資、投信買超，醞釀軋空行情。

【3】紓困中小企 行庫總動員勘災

疫情擴散，協助中小企業紓困不僅已成為八大行庫的「全民運動」，據了解，台企銀、合庫、一銀等經營高層，更直接對全體分行下達動員令，要求各分行行員主動向中小企業客戶「勘災」，親自上門了解營運受衝擊程度及所需金援。

【4】5G手機晶片 搶陸系品牌訂單 高通降價 強壓聯發科

高通（Qualcomm）針對5G手機晶片降價策略開始發酵，市場傳出，高通將可望拿下OPPO、Vivo等陸系品牌第二季過後的大筆訂單，屆時聯發科營運可能將因此失去高速成長動能。

【5】5G頻位魚肚 電信業不相讓

攸關5G標金是否進一步墊高的5G第二階段頻譜位置競標，將在21日登場，取得3.5GHz頻段頻譜的中華電、台灣大、遠傳及台灣之星等四家電信近期協商仍未取得共識。NCC表示，21日上午若業者無法成功協調頻位，當日下午將啟動一次性競標，且未設定底標以及標金上限。

(中時電子報)