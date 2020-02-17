崔佩儀2月初和老公Sam、兒子貝克宇一家人，被讀者直擊逛3C商場，雖然被口罩遮住半張臉，仍有不少路人認出她，紛紛喊著「是崔佩儀耶」。

這趟崔佩儀還出動寵物推車，帶著狗女兒「妹妹」一起逛街，期間遇到其他狗狗，「妹妹」立刻嗨到站起來，但礙於賣場寵物不落地的規定，只能遠觀同類的「妹妹」，離去前流露出哀怨眼神，表情相當有戲。

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有趣的是，崔佩儀花了半年甩掉18公斤肥肉，整個人脫胎換骨，似乎讓她瘦上癮了，逛3C賣場卻是買瑜珈墊，應該是準備回家好好運動一番。

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(中時電子報)