昨晚(2/16) 台灣新增2例新冠肺炎確診，皆為本土感染。指揮官陳時中指出，第19例為61歲的白牌計程車男性司機，載過中港澳台商，無出國旅遊，卻染病死亡，而發現的關鍵點在，12日時將全國醫療院所1/31起通報的所有流感併發重症，但卻檢驗陰性的個案進行採驗，15日檢驗出爐，發現113例中有1例陽性，然而他15日傍晚就肺炎併發敗血症而亡。

指揮中心指出，最近新加坡有一半的個案，都沒有旅遊史，卻被傳染新冠肺炎，因此警覺只用旅遊史來當判定標準，是有疏漏的。12日主動回溯追查全國醫療院所通報的流感併發重症，檢驗陰性的個案，採驗他們是否有感染新冠肺炎的可能，當中就是第19例被驗出陽性，不幸地在15日傍晚就過世。但也從中發現他的家人也被傳染，成為第20例。

陳時中指出，第19例個案3日住進加護病房，隔絕交叉感染的防護做得很好，也針對60名醫護採檢，目前呈現陰性，沒有傳染個案，「第一道醫護防線算是守住了」，他們也依規定居家隔離14天。

中視新聞

(中時電子報)