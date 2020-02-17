據投信投顧公會統計，元月台股基金也表現不俗，規模較2019年1月底成長14.24%，雖然一月規模較去年12月下滑5%，但主因可能是指數觸擊12,000點逢高獲利調節。富蘭克林華美高科技經理人郭修伸認為，展望2020年，受惠台股指數不斷創新高，台股又具高殖利率與科技產業發展優勢，可望持續吸引外資匯入；全球發展5G通訊，台股中的半導體產業供應鏈仍是科技股先鋒。

上周台股櫃買指數漲幅更勝集中市場。永豐金投顧分析，IC設計成為短線投資樂園，聯發科(2454)反彈6.4%，中小型漲更多，譜瑞-KY(4966)大漲17%，世芯-KY(3661)漲14%。電子零組件漲4.6%，主要是被動元件與PCB，國巨(2327)漲9%，台光電(2383)漲9%，表現出資金也是向高beta股靠攏。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，過去一周，台股持續關注新冠疫情管控進度，2月10日中國各省市開始陸續復工，開工進度不一、加上當地返工率差異導致供應鏈依然大亂。根據證交所統計，2月14日外資買超16.95億元，累積近一周買超達46.73億元。2月以來，外資累積賣超金額已收斂至20多億元。

在後續觀察方向上，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，我們預期未來兩周觀察重點有以下兩大方向：一是大量復工後的疫情是否可控最為關鍵；二是工廠產能開出進度與開工後的需求是否有下修疑慮，亦為觀察重點。

(時報資訊)